Carson Block, CEO des Investment-Research-Unternehmens Muddy Waters, äußerte sich in einem Interview mit Bloomberg kritisch zu Tesla, Elon Musk und chinesischen Aktien. "Es ist eine Sache, sich zu fragen, ob man auf Elon Musk setzt, aber ich würde nicht gegen ihn wetten", sagte Block über den Tesla-CEO. Trotz dieser Warnung äußerte er Zweifel an Musks ehrgeizigen Projekten, insbesondere im Bereich Robotaxis. Block erinnerte daran, dass Musk bereits seit 2016 die baldige Einführung von Robotaxis ankündigt - ohne bisherige Umsetzung. Tesla steht aktuell unter Druck. Die Aktie fiel in diesem Jahr um über 10 Prozent, belastet durch enttäuschende Geschäftszahlen und Bedenken hinsichtlich Musks …