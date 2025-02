NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre Rekordjagd vorerst unterbrochen. Angesichts der wieder spürbaren Unsicherheit im Markt sank der von Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 im frühen Handel um 1,12 Prozent auf 21.927 Punkte. Er hatte am Mittwoch ebenso einen Höchststand erreicht wie der breit aufgestellte S&P 500, der am Donnerstag 0,76 Prozent auf 6.097 Zähler verlor. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,75 Prozent auf 44.293 Punkte nach.

Für Nervosität sorgen aktuell die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Handelszölle auszuweiten. Auch dessen schwankende Unterstützung für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten trägt zur Verunsicherung und zu ansteigenden geopolitischen Spannungen bei.

Zudem drückte ein Kursrutsch von 6,6 Prozent bei den Aktien von Walmart auf die Stimmung. Der weltweit größte Einzelhändler geht eher vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte sich das Wachstum etwas abschwächen. Analyst Michael Lasser von der UBS sieht in den Kursverlusten aber eine überzeugende Kaufgelegenheit.

Die Papiere von Alibaba zogen um fast zwölf Prozent an. Unter anderem angetrieben von seiner viel beachteten Cloud-Sparte hatte der in New York notierte, chinesische E-Commerce-Riese beim Umsatz die Markterwartung übertroffen.

Palantir weitete die Vortagesverluste von zehn Prozent um 14 Prozent aus. Das Pentagon plant wohl Budget-Kürzungen. Vor zwei Tagen hatten die Titel des auf Datenanalyse fokussierten Software-Unternehmen noch ein Rekordhoch erreicht. 2024 war der Kurs von Palantir bereits um 340 Prozent in die Höhe geschnellt. Im noch jungen Börsenjahr 2025 liegt das Plus trotz jüngster Verluste immer noch bei etwa 28 Prozent.

Carvana brachen um 14 Prozent ein. Der Gebrauchtwagenhändler hatte im Großhandelsgeschäft mit seinem Bruttogewinn je Fahrzeug enttäuscht./ajx/he

US9311421039, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US01609W1027, US1468691027