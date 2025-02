DJ PTA-News: a.i.s. AG: Information zur Aktienübertragung der a.i.s. AG auf neuem Investor - Herstellung der juristisch festgelegten Besitzansprüche

Berlin (pta/20.02.2025/16:15) - Wir haben in verschiedenen Aufforderungen über die Bedeutung und die Pflicht der Aktionäre und deren Depotbanken gebeten, einen definierten Anteil ihrer Aktien dem rechtmäßigen Eigentümer zu übertragen. Dies wurde durch einige Banken, die den Vorgang auch von ihren juristischen Abteilungen haben prüfen lassen, bestätigt. Diese Banken haben die Maßnahme selber für ihre Aktionäre umgesetzt. Bei diesen Banken müssen wir uns explizit bedanken, sie haben verantwortungsbewusst und korrekt gehandelt. Dadurch sind mehr als 45% der zu übertragenden Aktien erfolgreich umgeschichtet worden. Eine Übersicht über die bereits übertragenen Aktien ist als Liste auf unserer Homepage in Grün dargestellt hier ( https://ais-ag.eu/index.php?page=97 ), https://ais-ag.eu/ index.php?page=97 .

Inzwischen sind wir angehalten unsere geschäftlichen Aktivitäten aufzunehmen. Wir können daher nicht länger darauf warten, dass die restlichen Aktionäre/Depotbanken auf unsere Aufforderung irgendwann reagieren. Sie schulden das auch den Aktionären die dies bereits umgesetzt haben.

Wir setzen daher den Aktionären/Depotbanken, die in der erwähnten Liste "orange und rot" markierte sind, eine letzte Frist ihre Aktien zu transferieren.

* Diese Frist ist der 14.03.2025, 16.00.

Insbesondere fordern wir hiermit die Clearingbank, Clearstream AG Frankfurt, auf, alle Aktien die bis zu diesem Termin nicht übertragen wurden, zu annullieren. Diese Aktionäre verlieren sämtliche Aktionärsrechte, sämtliche Stimmrechte und nehmen nicht an den Zuteilungen neuer Aktien teil.

* Diese Aktionäre erhalten dann auch keine Einladungen zu den Hauptversammlungen.

Aussender: a.i.s. AG
Ansprechpartner: Dr. Johan Bendien
E-Mail: h.bendien@ais-ag.eu
Website: www.ais-ag.eu

ISIN(s): DE0006492903 (Aktie)

