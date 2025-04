DJ PTA-News: a.i.s. AG: Kapitalrestrukturierung und Aktienübertragung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

a.i.s. AG: Kapitalrestrukturierung und Aktienübertragung

Berlin (pta000/15.04.2025/13:10 UTC+2)

Berlin: Die a.i.s. AG konnte in den letzten Monaten Erfolge bei der Restrukturierung des Unternehmens erzielen. Es ist beabsichtigt, durch eine veränderte Gesellschafterstruktur, das Geschäftsfeld zu erweitern, womit das Unternehmen sich umsatztechnisch neu aufstellen kann. Es sind zusätzliche Maßnahmen vorgesehen, die die Entwicklung und das Unternehmenskapital der a.i.s. AG fördern werden. Diese Entwicklung läuft parallel zu unseren bisherigen Planungen und Ankündigungen.

In den letzten 11 Monaten konnten wir viele Aktionäre motivieren den Teilbestand von 73,5% ihrer Aktien an den rechtmäßigen Eigentümer zu übertragen. Diese Aktionäre werden an der Entwicklung der nächsten Jahre teilhaben und von der Entwicklung des Unternehmens profitieren können.

Dagegen sind immer noch 2,9 mio. der Aktien auf den Eigentümer nicht übertragen worden. Wir berichteten umfangreich darüber in verschiedenen Mitteilungen. Das Unternehmen wird demnach diese Aktien nach dem 30.04 2025 als unrechtmäßig im Besitz der Aktionäre ansehen, und diese aus ihrem Aktienkapital ausbuchen. Gleichzeitig verlieren die Aktionäre dieser Aktien, ab dem 1.5.2025 auch mit Ihren kompletten Aktienbeständen ihre gesetzlichen bisher geltenden Rechte als Aktionäre. Generell gilt dann für diese Aktionäre, dass Stimmrechte und Teilnahme an Aktionärsversammlungen entfallen. Es wird hiermit eine letzte Möglichkeit eingeräumt den kompletten Verlust der Aktien zu vermeiden indem die 73,5% deren Bestände in das Depot des Eigentümeraktionärs bis zum 16.5.2025, 16.00h übertragen werden.

Wir behalten uns weiterhin rechtskonforme Schritte gegen die involvierten Kreditinstitute vor, da diese die erforderlichen Maßnahmen nicht zielorientiert unterstützt haben. Der Vorgang wird auf unserer Firmenseite www.https:// ais-ag.eu/index.php?page=97 dargestellt, und zeitnah angepasst.

15.04.2025

