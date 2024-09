DJ PTA-News: a.i.s. AG: Umbuchung von Aktien - eine Voraussetzung für weitere Aktivitäten und Handelsfreigabe der Aktie - Weitere Verlängerung der Frist

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/02.09.2024/16:00) - Die a.i.s. AG hat unsere Aktionäre und deren Depotbanken am 24.6.2024 über erforderliche Umbuchmaßnahmen von Aktien der a.i.s. AG auf Basis eines rechtskräftigen Insolvenzplans aus 2022 informiert. Die entsprechenden Depotbanken wurden bereits am 28.05.2024 über den Postweg, und zuvor über die anstehenden Aktivitäten vertraut gemacht.

Ein erster Teil ist inzwischen rechtmäßig übertragen worden, jedoch ist weiterhin diese Aktion noch nicht abschließend umgesetzt worden.

Wir haben daher die Durchführungsfrist nochmal bis zum 20.09.2024 verlängert.

Details zur Aktienübertragung und zum juristischen Hintergrund können unserer WEB-Seite https://ais-ag.eu/index.php? page=6 entnommen werden.

Die a.i.s. AG weist auf 2 Aspekte hin:

* Aktionäre die bisher noch keine Übertragung der 73,5% Ihrer Aktien vollzogen haben, somit noch die volle Zahl an Aktien in Ihren Depots haben, haben seit den 5.12.2022 durch einen richterlichen Beschluss Aktien im Depot die sie NICHT gehören. Diese müssen dann, wenn diese Aufforderung nicht folgen, über den Rechtsweg angefordert und ausgebucht werden. Auch sind die entsprechenden Depotbanken hiervon betroffen, da sie selbst als Verwahrer dieser Aktien verantwortlich für die Anpassung der Besitzverhältnisse an die Rechtslage sind. * Wir können das Geschäft erst wieder aufnehmen, wenn alle Aktien transferiert wurden und diese Anpassungsmaßnahme beendet ist. Dies ist entscheidend, damit die Börse den Aktienhandel wieder aufnehmen kann.

Die Firmenumwandlung wird gelingen, wenn die Übertragung solidarisch abläuft. Daraus wächst auch die Pflicht der Depotbanken diese Aktion durch aktive Umsetzung zu begleiten. Die von den Depotbanken gelegentlich bisher geäußerten Zweifel haben sich inzwischen als unbegründet erwiesen, nachdem 27,2 % der zu übertragenden Aktien beim Empfänger (Investor) angekommen sind.

Die a.i.s. AG ruft Sie sowohl als Aktionäre wie auch als Depotbank auf, den Transfer über das angegeben Konto bei der Clearstream Bank in Frankfurt an den Investor, l'Industrielle-Franco-Allemande SAS, umzusetzen. Details finden Sie auf unserer o.a. WEB-Seite, den Support über die info@ais-ag.eu.

Die a.i.s. AG will mit diesem Schritt die Werthaltigkeit der Aktien wieder herstellen und arbeitet, wie bereits angekündigt, an strukturellen Geschäftsmodellen die dies ermöglichen sollen. Wir hoffen daher, diese Aktion schnell beenden zu können und bitte unserer Aktionäre um Verständnis.

