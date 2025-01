DJ PTA-News: a.i.s. AG: Information zur Aktienübertragung der a.i.s. AG auf neuem Investor - Herstellung der juristisch festgelegten Besitzansprüche

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Berlin (pta/31.01.2025/11:30) - Wir haben im Mai 2024 gezwungenermaßen in Eigeninitiative begonnen, unsere Aktionäre und deren Banken zur Übertragung von Aktien aus den Depots von 350 Banken auf unseren Investor (IFA) zu veranlassen. Dieser Vorgang war und ist eine der Bedingungen, die a.is. AG wieder im "geregelten Markt" an die Börsen zu bringen und das Geschäft des Unternehmens zu starten. Dies musste terminlich mehrmals verschoben werden. Im September hatten wir die Banken auch an Ihre Pflicht erinnert, die Aktien, die den Aktionären seit Gerichtsbeschluss vom 5.12.2022 nicht mehr gehören und die in Bankdepots untergebracht sind, nun endlich auf das Depot des Investors (IFA) zu übertragen.

Der aktuelle Stand der Aktienübertragung liegt dem Vorstand der a.i.s. AG vor. Unsere Aktion der Aktienübertragungen wurde durch die Initiative einiger Aktionäre und insbesondere der Bereitschaft einiger Banken, deren Juristen die Rechtsgültigkeit dieser Aktion vorher geprüft und bestätigt haben, erst möglich. Zu diesen Banken zählen die Consorsbank/BNP, die ING-DiBa AG, die Deutsche Bank AG, Flatex Bank AG sowie weitere 52 Geldinstitute die in der nachfolgenden Liste mit eine Note 1 gekennzeichnet sind.

Die weiteren nicht mit dieser Note versehenen Banken haben eine Übertragung der Aktien noch nicht vorgenommen. Diese Institute hat der Vorstand mehrmals aufgefordert, die Übertragung der Aktien, die rechtlich der IFA bereits zugeordnet sind, nunmehr auch organisatorisch durchzuführen. Wir fordern unsere Aktionäre hiermit auf, selbst tätig zu werden, indem sie ihre Depotbanken veranlassen die Übertragung der juristisch bereits der IFA gehörenden Aktien (73,5%) in das Depot der IFA, dass den Banken bekannt ist, vornehmen. Diese Maßnahme liegt im Interesse aller Aktionäre, da erst nach erfolgter Übertragung die wirtschaftliche Tätigkeit der AG aufgenommen werden kann.

Die Auswertung zum 4.1.2025 finden Sie hier: https://ais-ag.eu/index.php?page=97

a.i.s. AG

Vorstand

Berlin 29. 01.2025

(Ende)

Aussender: a.i.s. AG Adresse: Friedrichstraße 171, 10117 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Johan Bendien Tel.: +49 30 30366 0502 E-Mail: h.bendien@ais-ag.eu Website: www.ais-ag.eu

ISIN(s): DE0006492903 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2025 05:30 ET (10:30 GMT)