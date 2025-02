Am heutigen Tage erscheint mit der Geforce RTX 5070 Ti das jüngste Mitglied der Blackwell-Familie - zumindest in der Theorie. Denn tatsächlich verfügbar ist das gute Stück so gut wie überhaupt nicht. Falls dies doch einmal der Fall ist, so liegen die Preise Welten über der eigentlich anvisierten UVP. Zuvor abgegebene Versprechen kann Nvidia damit nicht einhalten.Anzeige:In Aussicht gestellt wurde eine Grafikkarte, die es für deutlich unter 1.000 Euro mit der Leistungsfähigkeit einer RTX 4090 aufnehmen könnte, dem Flaggschiff der ...

