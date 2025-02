In Schleswig-Holstein hat in einem Musterhaus vermutlich ein Photovoltaik-Heimspeicher gebrannt und ist explodiert. Das Wohnhaus ist schwer beschädigt und muss voraussichtlich abgerissen werden. Die Bewohner waren zum Glück nicht zu Hause. In Schönberg in Schleswig-Holstein kam es am Mittwochnachmittag zu einer folgenschweren Explosion. Dabei ist ein Wohnhaus schwer beschädigt worden, eine komplette Außenwand wurde herausgerissen. Nach einer Meldung der Freiwilligen Feuerwehr Schönberg hat es einen heftigen Knall, gefolgt von einer Druckwelle gegeben. Danach stieg dichter Rauch auf. Der Brand ...

