Für Deutschland als Ganzes aber wirft die Entwicklung Fragen auf, die weit über Mercedes hinausweisen: Ist Deutschland mit seinen Löhnen und seinen Energiekosten so teuer geworden, dass sich hier nur noch Luxusprodukte wie die S-Klasse weiter zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren lassen? Was wird aus einem Land, in dem Millionen Menschen davon leben, Industrieprodukte für alle Welt zu fertigen, wenn diese Welt durch neue Wettbewerber, aber auch durch Handelsschranken, nicht mehr als Garant des Wohlstands zur Verfügung steht?Diese Fragen sind nicht neu, aber sie stellen sich in völlig neuer Dringlichkeit. Nicht nur die künftige Bundesregierung wird sich schnell mit einem existenziellen Thema befassen müssen: Wie sich Deutschland an den Dschungel anpassen kann, zu dem die Welt geworden ist.