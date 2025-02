Delivery Hero: Anstieg des Bruttowarenwert von 8 Prozent | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 20.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero

WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Ticker: DHER

????Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 28,97 EUR

Marktkapitalisierung 8,61 Mrd. EUR

Umsatz 2023 9,94 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 15,25 %

KGV 2025* 38,13 %

4 Wochen Performance - 5,30 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* ----

Branche Lieferdienst

* Prognose

Parkettgeflüster:

Im 4. Quartal führten ein starkes Bestellwachstum aber auch wachsende Warenkorbgrößen zu einem Anstieg des Bruttowarenwert von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Außerhalb Asiens hat sich der Bruttowarenwert um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Der Gesamtumsatz aller Segmente stieg gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent auf 12,8 Mrd. EUR, das bereinigte EBITDA konnte von 254 Mio. 2023 auf 750 Mio. 2024 gesteigert werden. Der Bruttowarenwert 2024 konnte um 8,3 Prozent auf 48,8 Mrd. EUR gesteigert werden. Der Barmittelbestand konnte deutlich erhöht werden und beläuft sich aktuell auf 3,8 Mrd. EUR, was insbesondere durch den Börsengang der talabat an der Börse Dubai zurückzuführen ist. Alleine durch diesen Börsengang konnte der Barmittelbestand um 1,8 Mrd. EUR erhöht werden. Diese Mittel sollen auch dazu genutzt werden, den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025, 2026 und 2027 zu finanzieren.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem die Aktie im Juli 2024 ein Tief bei 17,37 EUR formatiert hatte, ging es nachfolgend dynamisch aufwärts. Das Wertpapier konnte sich bis Ende Oktober aufwärtsschieben und bei 41,99 EUR das Jahreshoch formatieren. Dieses Hoch wurde nachfolgend, aber direkt wieder abverkauft. Es ging zunächst moderat, zu Jahresbeginn dynamischer abwärts. Der Anteilsschein war Anfang Februar in der Lage einen Richtungswechsel abzubilden und wieder über die 30 EUR-Marke zu laufen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Papier im November zunächst unter die 20-Tage-Linie (aktuell bei 26,90 EUR) gefallen ist, sich aber zunächst erfolgreich an der 50-Tage-Linie (aktuell bei 28,56 EUR) stabilisieren konnte. Es ist aber nicht gelungen nachfolgend wieder über die 20-Tage-Linie zu laufen. Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie sich im Bereich dieser Linie müde gelaufen hat. In der Konsequenz ging es deutlich abwärts, wobei auch die 200-Tage-Linie (aktuell bei 29,19 EUR) keinen wesentlichen Support hat bieten können. Erst in der letzten Handelswoche gelang der Move zurück über beide Durchschnittslinien. Die Aktie hat sich zwar über der 200-Tage-Linie festsetzen können, hat es aber bisher noch nicht geschafft, sich überzeugend von dieser Linie nach Norden zu lösen.

Wesentlich und wichtig wird sein, dass die Aktie sich jetzt über der 200-Tage-Linie etablieren und sich nach Möglichkeit rasch von dieser Linie nach Norden schieben kann. Je dynamischer die Bewegungen sind desto belastbarer kann die Aufwärtsbewegung definiert werden. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte es übergeordnet wieder in Richtung des Jahreshoch 2024 (42,01 EUR) gehen...

