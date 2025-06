Auf der New Food Conference von mwb research gab Barbara Jeitler, Director of Investor Relations bei Delivery Hero, ein kurzes strategisches Update. Zu den wichtigsten Highlights gehörten das robuste Wachstum im globalen Food Delivery und Quick Commerce, insbesondere mit dem eigenen Liefermodell, sowie im wachsenden Ad-Tech-Geschäft. Das Unternehmen verwies auf eine solide Leistung im Geschäftsjahr 2024, mit einem GMV-Wachstum von 8% und einem Umsatzwachstum von 22%, bei einem bereinigten EBITDA von 693m EUR. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein GMV-Wachstum von 8-10% und ein EBITDA von 975 bis 1.025m EUR. Delivery Hero legte auch einen Schwerpunkt auf die laufende Schuldenreduzierung, einschließlich der Mittel aus dem Talabat-IPO und einer Auflösungsgebühr aus dem abgesagten Verkauf des Taiwan-Geschäfts. Trotz starker Wachstumsaussichten spiegelt die aktuelle Bewertung nicht vollständig das langfristige Potenzial des Unternehmens wider. mwb research ist der Ansicht, dass erheblicher Wert freigesetzt werden kann, was zu einer höheren Marktbewertung führen könnte. Das Unternehmen ist weiterhin gut positioniert für langfristiges Wachstum, mit einem Kursziel von 45,00 EUR und einer BUY-Einstufung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE





© 2025 AlsterResearch