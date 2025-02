Die Super Micro Computer-Aktie (SMCI) hat nach einer massiven Rallye am 20. Februar 2025 eine leichte Korrektur erlebt. Der aktuelle Kurs liegt bei 59,65 USD, was einem Rückgang von -1,00 % (-0,60 USD) gegenüber dem Vortag entspricht. Die Aktie erreichte ein Tageshoch von 59,70 USD und ein Tief von 54,30 USD. Das Handelsvolumen liegt bei 85,67 Millionen Aktien, was auf eine hohe Marktaktivität hindeutet. ...

