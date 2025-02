Der Bitcoin hat am Donnerstag deutlich zulegen können. Aktuell notiert die bekannteste Kryptowährung bei 97.921 Dollar. Die 100.000-Dollar-Marke ist damit wieder in greifbare Nähe gerückt. Die Aussicht auf weitere Bitcoin-Käufe durch Strategy (vorher: MicroStrategy) sowie positive Aussagen von US-Präsident Trump haben dem Bitcoin neuen Schwung verliehen. Im Blickpunkt stand am Mittwoch auch das Protokoll der Fed in den USA.

