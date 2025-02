Heidenheim - Der FC Kopenhagen zieht ins Achtelfinale der Conference League ein. In einem packenden Rückspiel glichen die Dänen den Rückstand gegen den 1. FC Heidenheim aus dem Hinspiel mehr als aus und qualifizierten sich letztlich mit einem 3:1 nach Verlängerung für die nächste Runde. Trotz eines intensiven Auftritts der Gastgeber konnten die Dänen mit gezielten Offensivimpulsen und taktischen Finessen das Spiel entscheiden.Bereits in der ersten Hälfte setzten die Gäste aus Kopenhagen ihre offensive Stärke gekonnt in Szene. In der 37. Minute gelang es dem dänischen Offensivspieler Amin Chiakha, den Ball mit einem sauberen Kopfball im Tor unterzubringen. Die Gastgeber hatten Schwierigkeiten, den stetigen Druck abzublocken, und mussten sich vorerst mit einem 0:1 hinnehmen.Nach dem Seitenwechsel reagierte Kopenhagen weiter entschlossen. In der 53. Minute wurde ein Strafstoß zugesprochen, den Kevin Diks souverän verwandelte - der dänische Club baute damit seine Führung auf 2:0 aus. Heidenheim zeigte jedoch Kampfgeist und versuchte, das Blatt zu wenden. In der 73. Minute sorgte ein direkt verwandelter Freistoß von Leonardo Scienza für den Anschlusstreffer der Rot-Blauen, die damit zwar den Rückstand verkleinern konnten.Das Spiel blieb bis zum Schluss offen, und beide Trainer setzten auf zahlreiche Wechsel. Während die Heidenheimer versuchten, den Rückstand aufzuholen, fanden die Dänen immer wieder Lücken in der gegnerischen Defensive. In der Verlängerung gelang es Rodrigo Huescas in der 114. Minute, den entscheidenden Treffer zu erzielen und damit den Weg ins Achtelfinale zu ebnen.