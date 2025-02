An den New Yorker Börsen ist es am Donnerstag mit der Rekordjagd erst einmal vorbei gewesen. Ein unerwartet trüber Ausblick des US-Einzelhändlers Walmart schürte Konjunktursorgen, was auch Aktien von Banken belastete. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor ein Prozent auf 44.176,65 Punkte. Der von Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 sank um 0,5 Prozent auf 22.068,06 Punkte. Er hatte am Mittwoch ebenso einen Höchststand erreicht wie der breit aufgestellte S&P 500, der am Donnerstag 0,4 Prozent ...

