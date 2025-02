Erst am 16. Februar hatten wir im RuMaS Express-Service folgende Überschrift geschrieben: "Gold Fields: Volltreffer! Aktiengewinn bis zu 30%!" In diesem Artikel hatten wir auf die Stellungnahme an die Abonnenten vom 09. Januar hingewiesen und belegt, wie es zu dem starken Volltreffer kam. Solche Gewinne darf man sich natürlich nicht mehr wegnehmen lassen und wir hatten nur den denjenigen, die bereit sind ein Risiko zu akzeptieren, einen Stop-Loss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...