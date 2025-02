Berlin - Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) hat die Parteien zu Respekt und Kompromissbereitschaft nach der Bundestagswahl aufgerufen. "Wenn am Montag das Wahlergebnis steht, ist der Wahlkampf zu Ende", sagte Bas der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Dann müssten Politiker "tragfähige Lösungen für die Menschen in Deutschland suchen".Gleichzeitig müsse man sich "über Parteigrenzen hinweg kompromissfähig zeigen und respektvoll miteinander umgehen", sagte die Bundestagspräsidentin. "So stärken wir das Vertrauen in unsere freiheitliche Demokratie."Bas appellierte an die Bürger, bei der Bundestagwahl am Sonntag vom Stimmrecht Gebrauch zu machen. "Wer wählen geht, nimmt Einfluss: auf die Zukunft von uns allen, auf die Richtung, in die unser Land geht", so die Bundestagspräsidentin. Außerdem übernehme man Verantwortung für die Demokratie. "Jede einzelne Stimme ist gleich viel wert", ergänzte sie.