Blaubeeren gewinnen bei den Italienern weiter an Boden, wo 8 Millionen Haushalte diese in ihren Einkaufskorb legten, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay In dem Jahr 2024 kamen 900.000 Haushalte in Italien hinzu, die Blaubeeren mit nach Hause genommen haben. Es gibt bereits 7,7 Millionen Haushalte in Italien, die Blaubeeren konsumierten, davon 68 % wiederholt. Blaubeeren zeigen trotz der...

