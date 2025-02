ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie

Die führende Travel- und Lifestyle-Community ASMALLWORLD ernennt Zain Richardson zum Chief Executive Officer Zürich, 21.02.2025 - Die ASMALLWORLD AG ernennt Zain Richardson ab März 2025 zum CEO, der eine neue Ära der Innovation und des Wachstums für das Unternehmen einläuten wird. Richardson verfügt über zwei Jahrzehnte an Erfahrung in der Leitung angesehener globaler Luxus-Brands, darunter auch umfangreiche Expertise im Aufbau von Reise-Communities. Richardson war zuvor Chief Marketing and Customer Officer bei Aero, der in Kalifornien ansässigen, innovativen Luxus-Fluggesellschaft. Mit Richardsons Amtsantritt wird ASMALLWORLD für ein drittes Jahrzehnt seine Mission fortsetzen, für seine Community von mehr als 80.000 Luxus-Reisenden, die vertrauenswürdigste Reise- und Lifestyle-Plattform der Welt zu sein. Vor Aero war Richardson als Chief Marketing Officer bei der Aman Group über alle Geschäftsbereiche hinweg tätig, darunter Hotels, Apartments und Wellness, und leitete die Entwicklung und Markteinführung der Aman-Schwesterfirma Janu. Zuvor hatte Richardson verschiedene Führungspositionen bei Marriott International, Wyndham Hotels & Resorts, Starwood Hotels & Resorts und der Expedia Group inne. "Wir freuen uns ausserordentlich, dass Zain die Geschäftsführung übernimmt und damit ein neues Kapitel für ASMALLWORLD einläutet, in welchem wir uns auf weiteres Wachstum konzentrieren wollen. Seine Leidenschaft, seine Erfahrung und sein Leistungsausweis, einen Kundenstamm von loyalen Luxus-Kunden aufzubauen, passen perfekt zu unserer Vision für ASMALLWORLD und unserer Absicht, das Unternehmen weiter zu skalieren", so Michael Manz, Verwaltungsratspräsident der ASMALLWORLD AG. ASMALLWORLD wurde auf dem Prinzip gegründet, Empfehlungen und Insider-Tipps aus erster Hand über ein globales Netzwerk von Gleichgesinnten zu teilen. Das Unternehmen organisiert mittlerweile auch mehr als 800 Veranstaltungen weltweit und bietet über seine Geschäftsbereiche ASMALLWORLD Collection und World's Finest Clubs Zugang zu den besten Hotels und Nachtclubs der Welt. Zusätzlich zu den kuratierten Reisearrangements, die vom ASMALLWORLD Bespoke Travel Team erstellt werden, bietet ASMALLWORLD über seine Geschäftsbereiche First Class and More und Jetbeds auch exklusiven Zugang zu Flug- und Reisebuchungen für Business- und First-Class-Reisen. Richardson kommentierte: "In einer Zeit der Reizüberflutung ist es schwierig zu wissen, wem man vertrauen und auf wen man hören kann, wenn es um Luxus geht. ASMALLWORLD wurde gegründet, um diese vertrauenswürdige Quelle zu sein - ein Netzwerk und eine Community, die die besten Dinge im Leben feiert und teilt - und ich freue mich, ASMALLWORLD in diesem entscheidenden Moment seiner Reise zu leiten. Da ich selbst seit 2007 Mitglied bin, kenne ich die Vorzüge der ASMALLWORLD-Community aus erster Hand und freue mich darauf, mit unseren Teams und Partnern zusammenzuarbeiten, um das nächste spannende Kapitel von ASMALLWORLD zu schreiben." Zain Richardson begann seine Karriere als Unternehmensberater in Europa, den USA und Asien und leitete anschließend mehrere Marken und Unternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Luxus und Reisen. Er schloss sein Studium an der Universität Oxford mit einem BA und MA in Englisch und Französisch ab und absolvierte seinen MBA an der Kellogg School of Management der Northwestern University. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com . Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Exosysteme, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad. Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Jetbeds.com, eine Flugbuchungsportal spezialisiert auf Business- und First-Class-Flüge The Solo Cruise Company, ein Reisebüro, welches sich auf Kreuzfahrten für Solo-Reisende fokussiert hat Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldbespoke.com www.first-class-and-more.de http://www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.jetbeds.com www.thesolocruisecompany.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

