Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

OEP 80 B.V. publiziert provisorisches Endergebnis des öffentlichen Pflichtangebots an die Publikumsaktionäre der Cicor Technologies Ltd.



21.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 21. Februar 2025 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass der Grossaktionär OEP 80 B.V. (OEP) nach Ablauf der Nachfrist des öffentlichen Pflichtangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Cicor das provisorische Endergebnis veröffentlicht hat.

Gemäss heutiger Mitteilung von OEP beträgt deren Beteiligung an Cicor - unter Berücksichtigung der von ihr und den mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen gehaltenen sowie der 13'216 im Rahmen des Pflichtangebots angedienten Cicor-Aktien - per Ende der Nachfrist am 20. Februar 2025, vorbehältlich des Vollzugs des Angebots, insgesamt 41,21% aller Cicor-Aktien.



Das öffentliche Pflichtangebot der OEP wird voraussichtlich am 28. Februar 2025 vollzogen.



Sämtliche Informationen zum öffentlichen Pflichtangebot der OEP stehen auf der für das Angebot eingerichteten Website unter www.cicor-offer.ch zur Verfügung.



Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Beteiligungspapieren der Cicor Technologies Ltd. dar und ist kein Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne der Artikel 35 ff. oder des Artikels 69 des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes. Die wesentlichen Bedingungen des Pflichtangebots (das "Angebot") sind im Angebotsprospekt dargelegt, der am 12. Dezember 2024 veröffentlicht wurde (der "Angebotsprospekt"). Den Inhabern von Aktien der Cicor Technologies Ltd. wird dringend empfohlen, den Angebotsprospekt sorgfältig zu lesen, da er wichtige Informationen über das Angebot enthält. Diese Medienmitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung in oder von einer Rechtsordnung aus bestimmt, in der sie andernfalls verboten ist, und stellt auch kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in solchen Ländern dar. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Legal Disclaimers" weiter unten.

Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen



Media & Investor Relations

Telefon +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com