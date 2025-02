NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 190 auf 180 Euro gesenkt. Analystin Chloe Lemarie rät den Anlegern nach dem soliden Quartalsbericht, auf eine anziehende Produktionsdynamik des Flugzeugbauers zu warten. Denn davon werde die Stimmung in den kommenden Quartalen abhängen, schrieb sie in ihrer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 17:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 19:00 / ET

NL0000235190