029 Group SE: Portfoliounternehmen Limestone Capital mit zwei strategischen Akquisitionen



21.02.2025 / 08:00 CET/CEST

Berlin, 21. Februar 2025. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Investmentplattform für Hospitality und Lifestyle, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Limestone Capital AG, zwei strategische Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen hat und damit seine Präsenz in den wichtigsten europäischen Märkten nach einer Reihe erfolgreicher Transaktionen in der gesamten Region weiter stärkt. Erwerb des Fünf-Sterne-Luxushotels Nobu London Shoreditch Limestone Capital hat das Nobu Hotel London Shoreditch, ein Fünf-Sterne-Luxushotel im Herzen von East London, erworben. Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie von Limestone Capital, in hochkarätige, designorientierte Hotelimmobilien in erstklassigen städtischen Lagen zu investieren. Das Hotel liegt in einem der dynamischsten Bezirke Londons und verfügt über 164 Gästezimmer, ein Restaurant, Fitness- und Wellness-Einrichtungen sowie über 3.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Die Transaktion stellt eine strategische Investition in einem Markt mit starker Nachfrage und begrenztem Angebot an hochwertigen Hotelimmobilien dar. Benjamin Habbel, Mitbegründer und CEO von Limestone Capital, sagte: "Wir freuen uns, das Nobu Hotel London Shoreditch in unser Portfolio aufzunehmen, da wir unsere Präsenz in wichtigen Gateway-Städten weiter ausbauen wollen. Diese Akquisition unterstreicht unser Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit des Londoner Gastgewerbemarktes und unterstützt unsere Strategie, gut gelegene Objekte mit hohem Wertschöpfungspotenzial zu erwerben." Jeff Co-Gründer und General Partner von Limestone Capital, fügte hinzu: "Diese Immobilie stellt eine attraktive Gelegenheit in einer sehr gefragten Lage dar. Unser Fokus liegt nach wie vor auf dem Erwerb von erstklassigen Immobilien, um deren Performance und langfristigen Wert zu steigern." Mehrheitsbeteiligung in LOISIUM Wine & Spa Hotels Limestone Capital übernimmt Mehrheitsanteile der LOISIUM Wine & Spa Hotels und hat damit einen bedeutenden Schritt für die Expansion der Marke in Europa gesetzt. In den nächsten zwölf Monaten werden vier neue LOISIUM Hotels in Italien und Frankreich eröffnet, unterstützt durch eine Investition von über 100 Millionen Euro durch Limestone Capital. LOISIUM ist bekannt für seine "Wine Retreats in den schönsten Weinregionen Europas" und bietet eine einzigartige Kombination aus Wein und Kulinarik, Spa-Erlebnissen und moderner Architektur. Mit dem Leitsatz "Taste the Region" verstehen sich die LOISIUM Hotels als Plattform und Botschafter für die jeweilige Region und sorgen dadurch für ein einzigartiges Hotelerlebnis. "Das LOISIUM-Konzept ist einzigartig, außergewöhnlich und hat großes Wachstumspotenzial. Wir freuen uns, unser Know-how einzubringen und die Marke bei der Expansion in neue Märkte zu unterstützen, während wir ihre einzigartige DNA bewahren", sagt Benjamin Habbel, Managing Partner bei Limestone Capital. Mit dieser Übernahme stärkt Limestone Capital sein Portfolio im Bereich der erlebnisorientierten Hotellerie weiter, während LOISIUM seine Mission fortsetzt, weininspirierte Reisen und Entspannung neu zu definieren. Über Limestone Capital AG Limestone Capital ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen und Wertschöpfung in der Erlebniswirtschaft spezialisiert hat. Wir entwickeln und gründen Markenplattformen im globalen Reise- und Gastgewerbesektor, oft in Verbindung mit einer wertsteigernden Immobilienstrategie. Limestone berät Family Offices und institutionelle Investoren bei ihren Investitionsstrategien und hat über 1 Milliarde Euro in seine verschiedenen Plattformen im Gastgewerbe investiert. Zu den bestehenden Portfoliogesellschaften gehören Aethos Hotels, Emerald Stay, Voaara sowie verschiedene operative Immobilienanlagen an europäischen Standorten wie Madrid, Mailand, Lissabon, Ericeira, Mallorca, Korsika und Sardinien. Weitere Informationen: https://www.limestone-capital.com/ Über 029 Group SE Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland. Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

