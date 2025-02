Sursee - Der Unterwäsche- und Lingerie-Hersteller Calida ist 2024 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich blieb ein Plus von 14,9 Millionen Franken nach einem happigen Verlust von 66,5 Millionen im Jahr davor. Profitiert hat das Unternehmen vor allem vom Verkauf der Outdoor-Möbelmarke Lafuma Mobilier. Der Gesamtumsatz der fortgeführten Bereiche sank um 10,1 Prozent auf 231,0 Millionen Franken, wie Calida am Freitag mitteilte. Sowohl die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...