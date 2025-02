The following instruments on XETRA do have their first trading 21.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.02.2025Aktien1 CA6410701073 Nestlé S.A. CDR2 IT0005632945 Com.Tel S.p.A.3 CA2271071094 Crombie Real Estate Investment Trust4 ES0105665006 Promontoria MACC 1X1 SOCIMI SA5 CA24703H2019 Delivra Health Brands Inc.Anleihen/Fonds1 US055451BL10 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.2 US055451BJ63 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.3 XS3002420902 Carlsberg Breweries A/S4 FR001400XO25 Crédit Agricole S.A.5 US404119CY34 HCA Inc.6 US78355HLE70 Ryder System Inc.7 US00287YDY23 AbbVie Inc.8 US00287YEB11 AbbVie Inc.9 US105756CL22 Brasilien, Föderative Republik10 XS3002418914 Carlsberg Breweries A/S11 US404119DB22 HCA Inc.12 US404119CZ09 HCA Inc.13 XS3005214104 Johnson & Johnson14 XS3005214369 Johnson & Johnson15 XS3008639810 Usbekistan, Republik16 XS3008644737 Usbekistan, Republik17 CA135087S968 Canada, Government of...18 ES0000106767 Comunidad Autónoma del País Vasco19 DE000A4DFC24 Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen20 XS3006188042 European Bank for Reconstruction and Development21 US912810UJ50 United States of America22 US00287YDZ97 AbbVie Inc.23 US00287YEA38 AbbVie Inc.24 XS3004202811 ABN AMRO Bank N.V.25 US06738EDC66 Barclays PLC26 US055451BK37 BHP Billiton Finance [USA] Ltd.27 XS3002415142 Carlsberg Breweries A/S28 XS3002420498 Carlsberg Breweries A/S29 XS3002421389 Carlsberg Breweries A/S30 US341081GZ45 Florida Power & Light Co.31 US341081GY79 Florida Power & Light Co.32 US404119DA49 HCA Inc.33 US404119DC05 HCA Inc.34 US404119CX50 HCA Inc.35 XS3009452528 Nordea Bank Abp36 XS3005215689 Johnson & Johnson37 XS3005214799 Johnson & Johnson38 XS3005215093 Johnson & Johnson39 FR0129024685 CDC Habitat S.A.40 CH1377955591 EnBW International Finance B.V.41 CH1377955583 EnBW International Finance B.V.42 DE000HEL0D47 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale43 SK4000026845 Slowakische Republik44 LU0255681925 smart-invest - Global Equity B45 LU0124426619 DekaStruktur: 3 ErtragPlus46 DE000A0KFUX6 First Private Wealth A47 DE000A0KFTH1 First Private Wealth B48 DE0009792283 Aramea Hippokrat49 LU0154397342 Saphir Global - DEFENSIV B