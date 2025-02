DeepSeek R1 ist ein bahnbrechendes LLM (Large Language Model/großes Sprachmodell), das in die Plattform für digitale Mitarbeiter integriert ist und es den für die Personalbeschaffung, den Vertrieb und die Forschung zuständigen Teams ermöglicht, effizienter zu arbeiten

Vancouver, BC - 20. Februar 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) ("Pioneer" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner Partnerunternehmen, Cykel AI, das bahnbrechende Open-Source-LLM DeepSeek R1 erfolgreich in seine Plattform für digitale Mitarbeiter integriert hat. Mit dieser Einbindung sollen die zukünftigen Kosten für die KI-Infrastruktur des Unternehmens um bis zu 96 % gesenkt werden. DeepSeek R1 verursacht lediglich 4 % der Kosten vergleichbarer Modelle bei gleicher oder sogar besserer Performance.

Ewan Collinge, Mitbegründer & CEO von Cykel, sagt dazu: "Genauso wie das Cloud Computing Rechenleistung in Hülle und Fülle zur Verfügung stellt und die Software grundlegend verändert hat, erzeugt DeepSeek R1 KI-basierte Denkprozesse in Hülle und Fülle und wird damit die digitale Arbeitswelt radikal verändern. Die Möglichkeit, auf derart komplexe 'Reasoning'-Kapazitäten zu lediglich 4 % der herkömmlichen Kosten zugreifen zu können, eröffnet völlig neue Einsatzbereiche für unsere digitalen Mitarbeiter. Während diese Entwicklung für Closed-Source-LLM- und -Hardware-Anbieter ein Problem darstellt, bedeutet sie für Application-Layer-Unternehmen wie Cykel einen Riesenschritt in Richtung einer abundanten, erschwinglichen Intelligenz, die wir über unsere Agenten einsetzen können. Der Open-Source-Charakter von DeepSeek R1 bietet uns auch mehr Möglichkeiten der Einflussnahme und Sicherheit, da wir die Modelle, auf denen unsere Dienste basieren, direkt hosten können."

Es ist zu erwarten, dass die drastische Senkung der zugrundeliegenden KI-Kosten das Betriebsmodell des Unternehmens verbessern wird und die KI-Agenten gleichzeitig mit zusätzlichen Funktionen ausstattet, die durch die modernen "Reasoning"-Kapazitäten von DeepSeek R1 möglich werden.

Über sein eigenes Venture-Studio Crowdform hat Pioneer AI den KI-Agenten entwickelt, der das Kerngeschäft von Cykel darstellt. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI Foundry umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle zwischen KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana.

Cykel AI erzeugt autonome digitale Mitarbeiter, die komplexe Geschäftsaufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen. Die digitale Plattform setzt repetitive (sich wiederholende) Aufgaben in den Autopilot-Modus und ermöglicht damit den für die Personalbeschaffung, den Vertrieb und die Forschung zuständigen Teams ein effizienteres Arbeiten und eine effektivere Skalierung. Lucy, die erste digitale Mitarbeiterin des Unternehmens, ist in der Lage, End-to-End-Rekrutierungsprozesse von der Auswahl der Kandidaten bis hin zum Pipeline-Management völlig unabhängig zu organisieren. Cykels digitale Mitarbeiter arbeiten Seite an Seite mit den menschlichen Teams und bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihren Betrieb im großen Stil zu transformieren. Weitere Informationen erhalten Sie über investors@cykel.ai.

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI Foundry ist ein "Agentic AI Venture Builder" der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Assistenztechnologie und IP-Entwicklung - tätig ist.

Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI Foundry umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana. Pioneer hat sich auf autonome, umsatzgenerierende KI-Agentenlösungen spezialisiert und verfügt über eine Reihe von Projekten, die im Rahmen seines Portfolios von Unternehmensbeteiligungen vollständig implementiert und auf dem Markt eingeführt sind. Gleichzeitig werden intern laufend Innovationen entwickelt, um noch größere Fortschritte in der Branche zu erzielen.

Über sein Digital-Product- und Venture-Studio Crowdform hat Pioneer mit einer Reihe führender KI-Firmen weltweit erfolgreiche Partnerschaften geschlossen. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

"Darcy Taylor"

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78605Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78605&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7235371068Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19028657-pioneer-ai-partner-cykel-ai-einbindung-deepseek-r1-ki-kosten-96