Zürich - Patrick Zurfluh übernimmt die Geschäftsführung der Avobis Advisory AG per 1. Mai 2025. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Immobilien- und Finanzierungsbranche sowie seinem strategischen Weitblick wird er das Unternehmen auf seinem Wachstumskurs weiter vorantreiben. Patrick Zurfluh war zuletzt als Head of Real Estate Financing bei Loanboox tätig, wo er das Immobilienfinanzierungsgeschäft erfolgreich aufbaute und skalierte. In dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...