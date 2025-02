Libertex, einer der führenden Online-Broker, ist stolz darauf, eine bahnbrechende mehrjährige Partnerschaft mit dem KICK Sauber F1 Team bekannt zu geben und offizieller Online-Handelspartner des Teams zu werden. Diese Zusammenarbeit läutet eine neue Ära in Libertex' Engagement für Leistung, Präzision und Innovation ein und fügt sich nahtlos in die aufregende Welt der Formel 1 ein, während sich das KICK Sauber F1 Team auf den Übergang zum Audi F1-Werksteam ab der Saison 2026 vorbereitet.

(Photo: Libertex)

Die Partnerschaft zwischen Libertex und dem KICK Sauber F1 Team ist eine natürliche Synergie, die von einem gemeinsamen Ethos von Höchstleistung, Präzision und einem ehrgeizigen Vorstoß an die Spitze angetrieben wird. So wie ein F1-Team jedes Element seines Wagens fein abstimmt, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, verfeinert Libertex seine Technologie und Strategie, um Händlern Schnelligkeit, Effizienz und eine nahtlose Ausführung zu ermöglichen. Erfolg in beiden Bereichen erfordert pure Kraft, strategische Anpassungsfähigkeit und das unermüdliche Streben nach Exzellenz. Diese Zusammenarbeit verkörpert ein gemeinsames Engagement, das Innovation und Leistung auf höchstem Niveau vorantreibt.

Stolz auf diese neue Partnerschaft erklärte Marios Chailis, Chief Marketing Officer der Libertex Group: "Die Formel 1 ist mehr als nur ein Sport; sie ist ein Schaufenster für Belastbarkeit, Innovation und das Streben nach Exzellenz Eigenschaften, die eng mit den Kernwerten von Libertex verbunden sind. Diese Partnerschaft ist eine natürliche Verbindung, die zwei Welten vereint, die von Präzision, Geschwindigkeit und strategischer Meisterschaft angetrieben werden. Wir freuen uns, mit dem KICK Sauber F1 Team zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Grenzen zu verschieben und Geschichte zu schreiben."

Während sich das KICK Sauber F1 Team auf die kommende Formel-1-Saison 2025 vorbereitet, positioniert diese Partnerschaft Libertex im Herzen eines Sports, der den Höhepunkt menschlicher Leistung und technologischer Innovation verkörpert. Mit dynamischen Aktivierungen, die für große europäische Rennen wie den Großen Preis von Monaco geplant sind, wird diese Partnerschaft das gemeinsame Engagement für Leistung, Präzision und Innovation demonstrieren. Durch gemeinsame Initiativen werden Libertex und das KICK Sauber F1 Team neue Wege zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, des technologischen Fortschritts und der strategischen Umsetzung in ihren jeweiligen Bereichen erkunden.

"Wir freuen uns, Libertex in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagte Stefano Battiston, Chief Commercial Officer von Sauber Motorsport, und fügte hinzu: "Der Ruf von Libertex für Innovation und Exzellenz passt perfekt zu den Werten unseres Teams. In der Formel 1 beruht Erfolg auf Präzision, Leistung und einem unermüdlichen Streben nach Fortschritt Eigenschaften, die sich auch im Ansatz von Libertex widerspiegeln. Diese Partnerschaft ist mehr als nur eine Zusammenarbeit; sie ist ein gemeinsames Engagement für Exzellenz, Innovation und das Streben nach Größe, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke."

Großer Preis von Monaco: Auftakt zu einer bahnbrechenden Partnerschaft

Libertex deutete seine Absicht an, durch eine monumentale Partnerschaft in die Formel 1 einzusteigen, und zwar während des Großen Preises von Monaco 2024, wo das Unternehmen Mitveranstalter der Ultimate F1 Superyacht Party war. Diese exklusive Veranstaltung brachte hochkarätige Investoren, Prominente und Motorsportbegeisterte zusammen und verkörperte die Synergie zwischen Hochfinanz und Hochgeschwindigkeitsrennen. Vom Bugatti Chiron der Marke Libertex bis hin zur luxuriösen Superyacht "Seven Sins" zeigte die Veranstaltung die Raffinesse und den Innovationsgeist der Marke und hinterließ bei allen Teilnehmern einen bleibenden Eindruck.

Libertex' Vermächtnis in Partnerschaften mit Spitzensportlern

Diese Partnerschaft unterstreicht Libertex' wachsende Präsenz im globalen Sport und markiert den ersten Vorstoß in den Hochleistungsmotorsport. Durch die Zusammenarbeit mit dem KICK Sauber F1 Team schließt sich Libertex einer Organisation an, die für Präzision, Agilität und das unermüdliche Streben nach Exzellenz steht. Über die Formel 1 hinaus spiegelt die Präsenz von Libertex im Spitzenfußball, einschließlich der aktuellen Partnerschaft mit dem FC Bayern, das Engagement des Unternehmens wider, mit Weltklasseteams zusammenzuarbeiten, die in ihren jeweiligen Bereichen Grenzen überschreiten und neue Maßstäbe setzen.

Mit dieser neuen Partnerschaft ist Libertex bereit, die Sichtbarkeit seiner Marke und seinen Einfluss auf globaler Ebene zu beschleunigen. Ob es nun das Adrenalin auf der Rennstrecke oder die Intensität der Finanzmärkte ist, Libertex und das KICK Sauber F1 Team wollen den Ehrgeiz beflügeln und gleichzeitig neu definieren, was es bedeutet, in risikoreichen Umgebungen zu glänzen.

Über Libertex

Libertex ist Teil der Libertex Group und ein Online-Broker, der handelbare CFDs mit Basiswerten wie Rohstoffen, Devisen, ETFs, Kryptowährungen und anderen anbietet. Libertex bietet auch Investitionen in echte Aktien an. Im Laufe der Jahre hat Libertex mehrere renommierte Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter "Global CFD Broker of the Year" (PAN Finance, 2024), "Most Trusted Broker" (European CEO, 2024) und "Best Trading Experience" (Ultimate Fintech, 2023). Libertex ist fest davon überzeugt, dass der Sport inspirieren, stärken und zum Erfolg antreiben kann, und ist der offizielle Online-Handelspartner des KICK Sauber F1 Teams und des FC Bayern. Seit ihrer Gründung 1997 hat sich die Libertex Group zu einem soliden Fintech-Kraftpaket entwickelt, das in verschiedenen Rechtsprechungen etabliert ist und Millionen von Kunden aus mehreren Ländern auf der ganzen Welt betreut. In Europa wird die Libertex-Handelsplattform von Indication Investments Ltd. betrieben, einer zyprischen Investmentfirma, die von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reguliert und beaufsichtigt wird und die CIF-Lizenznummer 164/12 besitzt.

Weitere Informationen über Libertex erhalten Sie unter www.libertex.com

Contacts:

pr@libertex.com