© Foto: Ding Ting/XinHua/dpa

Die Aktien von Nissan Motor kletterten im Handel aufgrund eines Berichts der Financial Times: Tesla will in den japanischen Autobauer investieren.Laut der Zeitung, die sich auf nicht näher benannte Quellen beruft, hat der Elektroautohersteller Interesse am Erwerb von Nissans Werken in den USA. Der Vorschlag sieht ein Konsortium von Investoren vor, bei dem Tesla als größter Kapitalgeber fungieren würde. Gleichzeitig sei jedoch auch eine Minderheitsbeteiligung von Foxconn im Gespräch, um eine vollständige Übernahme zu verhindern. Geführt wird die Initiative von Hiro Mizuno, einem ehemaligen Tesla-Vorstandsmitglied, und sie wird von Japans Ex-Premierminister Yoshihide Suga unterstützt, so die …