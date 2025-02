NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sartorius vor Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seines Bewertungsmodells für den Laborausrüster habe er seine Gewinnprognosen (EPS) etwas reduziert, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Dividendenschätzung für 2024 passte er hingegen nach oben an./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 17:35 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 17:35 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007165631