NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart von 109 auf 107 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Handelskonzerns seien solide ausgefallen, der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 habe jedoch die hohen Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 nach unten. Ein Kursrutsch sei aber eine gute Kaufgelegenheit für die Aktien./mis/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 21:29 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9311421039