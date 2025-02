Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach den Verlusten zur Wochenmitte nur wenig verändert in den Handel gestartet. Starke Zahlen von Sika sorgten generell aber für eine gewisse Stütze. Von den Vorgaben gab es derweil eher gemischte Signale. An der Wall Street konnten zwar sowohl der Leitindex Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq ihr Minus zum Schluss hin etwas verringern, fuhren aber dennoch Verluste ein. Indes zeigten sich die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...