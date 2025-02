Die Aktie von Mercedes-Benz Group hat gestern nach Vorlage der Jahreszahlen die 200-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt. Rückblick: Volatiler Handelstag für die Aktie von Mercedes-Benz Group - in einer ersten Reaktion auf die am frühen Morgen präsentierten Jahreszahlen waren die Kurse am gestrigen Donnerstag bis auf 58,87 EUR ...

Den vollständigen Artikel lesen ...