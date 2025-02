NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Flugzeugbauers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2028 um bis zu 8 Prozent reduziert, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel bleibe unverändert, da er auf die neuen niedrigeren Schätzungen leicht höhere Bewertungsmultiplikatoren anwende, die verringerte Risiken widerspiegeln./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 02:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 02:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000235190