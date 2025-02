NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Industriegasekonzern habe ein insgesamt ordentliches Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der Margenausblick habe sich aufgehellt und könnte zu steigenden Konsensschätzungen für 2025 und 2026 führen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 07:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 07:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120073