DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Februar an Stärke

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar beschleunigt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 51,0 von 50,5 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 46,1 von 45,0 Punkten im Vormonat, den höchsten Stand seit zwei Jahren. Volkswirte hatten einen Stand von 45,3 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 52,2 von 52,5 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,5 gelautet.

"Insgesamt scheint die Wirtschaft zumindest in den ersten beiden Monaten des Jahres wieder auf Wachstumskurs zu sein. Laut unserem GDP Nowcast, der den PMI und andere Daten berücksichtigt, wird der Produktionsrückgang in der Industrie geringer und das Plus im Servicesektor macht diesen wett", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, die Daten.

February 21, 2025 03:39 ET (08:39 GMT)

