© Foto: Soeren Stache/dpa

Spekulationen um eine mögliche Übernahme von ProSiebenSat.1 durch die italienische Medienholding MediaForEurope lassen die Aktie am Freitag am Freitag zweistellig steigen.MediaForEurope, das bereits knapp 30 Prozent der Anteile hält, könnte laut italienischer Medienberichte nach der Bundestagswahl eine Übernahmeofferte vorbereiten. Das lässt Anlegerherzen am Freitag höher schlagen. Die Aktie legt im frühen Xetra-Handel mehr als 10 Prozent zu. Die Tageszeitung La Stampa berichtet, dass die italienischen Banken Unicredit und Intesa Sanpaolo bei der Finanzierung helfen soll. MFE hat sich jüngst Kredite über 3,4 Milliarden Euro gesichert, um seine internationalen Expansionspläne voranzutreiben. …