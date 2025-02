Die Tesla-Aktie setzt ihre Korrektur am 20. Februar 2025 fort. Der aktuelle Kurs liegt bei 354,40 USD, was einem Rückgang von -1,71 % (-6,16 USD) gegenüber dem Vortag entspricht. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ein Hoch von 362,30 USD und ein Tief von 348,00 USD. Das Handelsvolumen beträgt 45,77 Millionen Aktien, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Technische Analyse Tesla bleibt unterhalb ...

