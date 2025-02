Seit Mitte Februar kam wieder ordentlich Leben in die Intel-Aktie. Der Kurs sprang in der Spitze um rund +44%% auf 27,50 US$. Mittlerweile notiert sie etwas tiefer, am Donnerstag rettete sie sich zum Schluss in die Gewinnzone und steht aktuell bei 26,09 US$. Das sind die Gründe für den Kursanstieg und so geht es weiter. Gerüchte um Übernahmen Laut Mediengerüchten prüfen derzeit die Tech-Giganten Broadcom und TSCM unabhängig voneinander eine Übernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...