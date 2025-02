HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Bei einer mögliche Erhöhung des Nato-Ziels auf drei Prozent müssten die deutschen Verteidigungsausgaben um die Hälfte erhöht werden, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hensoldt würde davon profitieren, denn das Rüstungsunternehmen mache die Hälfte seines Umsatzes in Deutschland. Da solche Pläne bislang aber eher konzeptionell sind, erwartet er, dass die mittelfristigen Ziele von Hensoldt zunächst nur bekräftigt werden./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 08:06 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 08:07 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000HAG0005