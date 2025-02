© Foto: Kohei Chibahara - Jiji Press

Japanische Politiker und Wirtschaftsvertreter, darunter der ehemalige Premierminister Yoshihide Suga, will Tesla als strategischen Investor für Nissan gewinnen. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Kreise. Hintergrund sind die gescheiterten Fusionsgespräche zwischen Nissan und Honda. Der Vorschlag wird von Hiromichi Mizuno, einem ehemaligen Tesla-Vorstandsmitglied, angeführt. Unterstützt wird er neben Suga auch von dessen früherem Berater Hiroto Izumi. Die Gruppe glaubt, dass Tesla Interesse an Nissans Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten haben könnte. Dem Bericht zufolge hat Nissan in den vergangenen Wochen intensiv nach einem strategischen …