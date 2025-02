Unterföhring (ots) -- Vierteilige Sky Original Filmreihe "Plattfuß - Ein Cop in Neapel" (https://www.sky.de/film/plattfuss-ein-cop-in-neapel) in Anlehnung an die Kult-Filme mit Bud Spencer- Salvatore Esposito ("Gomorrha", "Fargo") kämpft als Ermittler in Neapel mit ungewöhnlichen Mitteln gegen das Verbrechen- Regie: Alessio Maria Federici, geschrieben von Peppe Fiore- Die Reihe startet mit "Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Rückkehr" am 29. März auf Sky Cinema Premiere und ist auch mit Sky und dem Streaming-Service WOW abrufbarUnterföhring, 21. Februar 2025 - Als Kommissar Plattfuß sorgte Bud Spencer in den 70er-Jahren auch in Deutschland für große Zuschauererfolge. Jetzt tritt Salvatore Esposito ("Gomorrha", "Fargo") als Schützling des legendären italienischen Polizisten in dessen Fußstapfen und macht sich in der Sky Original Krimireihe "Plattfuß - Ein Cop in Neapel" (https://www.sky.de/film/plattfuss-ein-cop-in-neapel) ebenfalls mit einer eher direkten Art der Verbrechensbekämpfung auf die Jagd nach Ganoven. Nach seiner Rückkehr aus Deutschland muss er in Neapel aber auch mit einem neuen Team klarkommen. Am 29. März startet die Sky Original Reihe mit "Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Rückkehr" um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere und zeitgleich ist der Film auch bei Sky und mit dem Streaming-Service WOW abrufbar.Über "Plattfuß - Ein Cop in Neapel":Für Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) bedeutet die Rückkehr nach Neapel, mit der Vergangenheit abzurechnen. Als Schützling des beliebten Commissario Rizzo, genannt Plattfuß, muss er das Vertrauen seines neuen Teams gewinnen und beweisen, dass seine unkonventionellen Methoden die beste Waffe zur Lösung von Fällen in einer so komplexen Stadt wie der seinen sind. Die entschlossene und komplett anders veranlagte Kommissarin Sonia Ascarelli (Silvia D'Amico) macht ihm dabei das Leben schwer. Zwischen zahlreichen Ermittlungen voller überraschenden Wendungen versucht Vincenzo, seinen Frieden mit seinen eigenen Geistern zu machen.Ausstrahlung:"Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Rückkehr": ab 29. März, 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere sowie mit Sky und WOW abrufbar"Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Schande": ab 5. April, 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere sowie mit Sky und WOW abrufbar"Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Jenseits der Grenze": ab 12. April, 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere sowie mit Sky und WOW abrufbar"Plattfuß - Ein Cop in Neapel: Die Verdammten": ab 19. April, 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premiere sowie mit Sky und WOW abrufbarDie Reihe ist eine Produktion von Sky Studios, Wildside, einem Unternehmen der Fremantle Group und Titanus Production, einem Unternehmen der Titanus GroupFacts:Originaltitel: "Piedone - Uno spirro a Napoli", Krimireihe, 4 Filme à 80 - 90 Minuten, Italien 2024. Drehbuch: Peppe Fiore. Regie: Alessio Maria Federici. Darsteller:innen: Salvatore Esposito, Silvia D'Amico, Fabio Balsamo.Für Screener und Interviewmöglichkeiten wenden Sie sich an das Sky PR Team.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.Pressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deFotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5975961