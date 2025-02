Mercedes-Benz hat offenbar diesen Monat damit begonnen, eine Feststoffbatterie von Partner Factorial Energy in einem modifizierten EQS zu erproben. In den kommenden Wochen wollen die Stuttgarter also Daten zu Effizienz, Haltbarkeit und Leistung der Batterie sammeln. Laut einem Bericht von Autocar soll der Batteriepack eine Reichweite von mehr als 620 Meilen bieten, was umgerechnet rund 1.000 Kilometern entspricht. Die Marktreife ist "noch für dieses ...

