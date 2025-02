Die BMW Group hat bei den Tech Days in Landshut erste Einblicke in die Entwicklung und Produktion von Hochvoltbatterie und E-Antrieb der 6. Generation für die Neue Klasse gewährt. Die Serienproduktion der E-Antriebe der Gen6 wird im Sommer 2025 im oberösterreichischen Werk Steyr starten. Bereits seit September 2024 läuft die Vorserienproduktion der Antriebe. Die Vorserienmotoren werden intensiv getestet und zum Teil heute schon in den Erprobungsfahrzeugen ...

