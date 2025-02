Eon, ZSE und Eldrive planen im Rahmen des EU-Projekts Drive-E knapp 1400 Elektroauto-Ladepunkte, darunter knapp 430 für schwere Lkw. Die Ladepunkte sollen bis Ende 2027 in 13 europäischen Ländern entstehen. An 250 Standorten soll das EU-Projekt Drive-E die Installation von knapp 1400 Ladepunkten ermöglichen. Hinter dem Projekt stehen der deutschen Energiekonzern Eon und die zur Eon-Gruppe gehörende Západoslovenská Energetika (ZSE), der größte Stromversorger der Slowakei sowie Eldrive, ein bislang in Litauen, Rumänien und Bulgarien aktiver Betreiber von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Nach Angaben ...

