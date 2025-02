Der Dax lässt es am heutigen Freitag (21. Februar) zunächst ruhig angehen. Das Handelsgeschehen verlagerte sich in den letzten Tagen weiter in Richtung 22.000 Punkte. Mit aktuell knapp 22.300 Punkten notiert der Dax aber noch immer vergleichsweise komfortabel oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 22.000 Punkten. Dennoch könnte dem Index in den nächsten Tagen eine Belastungsprobe drohen, möglicherweise auch der Eintritt in eine Korrektur. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...