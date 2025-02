München (ots) -Ich möchte meine Reichweite erhöhen, um mir dadurch neue Türen zu öffnen", gibt Florentina, 27, aus Wien zu. "Meine Bewerbung war eine Jux-Idee im Campingurlaub", erzählt Ulrike, 41, aus Dortmund. "Manche Reality-Stars nutzen ihre Reichweite nicht immer für etwas Sinnvolles, das möchte ich ändern", verspricht Marvin, 28, aus Berlin.Big Brother will die Menschen entdecken, die bald jeder kennt und hat seine erste Auswahl getroffen. Am Montag, 24. Februar, ziehen die ersten zwölf Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Staffel in den "Big Brother"-Container ein. Dort stellen sie sich der 24-stündigen Überwachung durch 60 Remote-Kameras und wollen gesehen und gehört werden. Sie begeistern ihre Follower auf Social Media, haben bereits das Rampenlicht in TV-Formaten gesucht, jetzt sind sie bereit, auf der großen Bühne des Reality-TV von den Zuschauerinnen und Zuschauern entdeckt zu werden."Die neue Staffel wird halb so lang, aber doppelt so schnell."Bereits am Mittwoch muss eine Bewohnerin oder ein Bewohner "Big Brother" verlassen und seinen Platz für die Nächste oder den Nächsten räumen. Joyn-Programmchef Thomas Münzner: "Die neue Staffel wird halb so lang, aber doppelt so schnell. Wir werden wöchentlich neue Menschen im Container begrüßen, ständig neue Geschichten erleben. Immer wieder werden neue Bewohner:innen einziehen, die wir kennenlernen werden und die sich in die Gruppe integrieren und die Zuschauer:innen von sich überzeugen müssen." Nach 50 Tagen kann nur eine Bewohnerin oder ein Bewohner mit 50.000 Euro Gewinn den Container verlassen.Die ersten zwölf Bewohnerinnen und Bewohner von "Big Brother" 2025Ulrike (41, Dortmund) fällt mit ihren bunten Frisuren, auffälliger Kleidung und ihrem mitreißenden Wesen auf. Die Friseurmeisterin und dreifache Mutter liebt das Campen und das Leben in der Gemeinschaft. Die 41-Jährige ist bereit, "Big Brother" mit ihrer emotionalen, ehrlichen und unüberhörbaren Art aufzumischen und sich den Sieg zu holen.Dino (27, Eschweiler) fällt mit seinem Style auf: bunte Schuhe, Caps und Hüte sind seine Markenzeichen. Der Gesundheits- und Krankenpfleger für Notfallmedizin liebt seinen Job und hat immer ein offenes Ohr. Geboren in Kroatien und aufgewachsen bei Aachen, spricht Dino Kroatisch und Plattdeutsch.Stefan (23, Innsbruck) ist Profi-Fußballer und steht bei der WSG Tirol und der Baller League unter Vertrag. Diszipliniert verzichtet der 23-jährige Mittelfeldspieler komplett auf Alkohol und Zigaretten. Als echter Teamplayer sorgt Stefan gerne für Harmonie - ob auf dem Platz oder privat. Mit "Big Brother" will der Österreicher seinen Bekanntheitsgrad auf ein neues Level heben und auch mal aus der Fußball-Bubble ausbrechen.Iris (28, Berlin) träumt seit ihrem 18. Lebensjahr vom großen Durchbruch als Musikerin. Bis dahin arbeitet die selbstbewusste Pflegehelferin im Altenheim. Seit sechs Jahren in einer Beziehung mit einer Frau und einem weiblich geprägten Freundeskreis, setzt die 28-Jährige sich gegen Frauenfeindlichkeit ein. Respektlosigkeiten spricht sie sofort an.Mika (23, Gladbeck) ist ein echtes Gladbecker Original: bodenständig, unbeschwert und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Der 23-Jährige wohnt noch bei seinen Eltern und verdient Geld, indem er feierwütige Partygruppen mit seinem Traktor in einem Anhänger durch die Gegend zieht. Mika liebt Styling und geht zweimal pro Woche zum Friseur. Er möchte "Big Brother" gewinnen, weil er schon sein Leben lang von einer Karriere im Rampenlicht träumt.Aurelia (28, Ulm) ist Vertriebsmitarbeiterin und ein fröhlicher Wirbelwind, der stets im Mittelpunkt steht. Die 28-jährige Ulmerin sucht im Container nicht nur Spaß, sondern auch die große Liebe. Party und Tanzen sind ihre Leidenschaft, doch hinter ihrer lockeren Fassade steckt Ehrgeiz: Sie strebt ihren Durchbruch als Reality-Star an und war bereits bei "Are You the One?" und "Take Me Out" zu sehen.Marvin (28, Berlin) ist gefragtes High-End-Model und lief bereits für Prada und Dolce & Gabbana. Der gebürtige Bayer und ursprünglich gelernter Speditionskaufmann reist leidenschaftlich gerne und hat besonders Mexiko und eine spirituelle Meditationsreise nach Ibiza genossen. Während seiner Zeit im Container möchte der 28-jährige Wahl-Berliner sich sportlich fit halten.Mariama (23, Bielefeld) arbeitet als Krankenschwester. Auch das Rampenlicht ist ihr nicht fremd: Sie hat schon an zwei TV-Formaten ("Fight for Paradise", Netflix und "My Style Rocks", Sport1) teilgenommen und wurde 2023 zur "Miss Guinee Germany" gekürt. Die 23-Jährige ist bereits verlobt und hat ein Faible für Mode und Styling.Florentina (27, Wien) ist Bürokauffrau und arbeitet im Unternehmen ihres Onkels. Sie ist ein echter Familienmensch und lebt gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren drei jüngeren Geschwistern in Wien. Ihr Liebesglück suchte Florentina 2023 in der Joyn Reality-Show "Match in Paradise". Ob privat oder beruflich, Loyalität ist ihr wichtig. Fühlt sie sich hintergangen, können die Gefühle schnell hochkochen.Tino (31, Rügen) lebt mit seiner Partnerin und zwei Kindern auf Rügen. Der 31-Jährige arbeitet als Landwirt und ist dadurch lange, harte Arbeitstage gewohnt. Nebenbei gibt er auf Instagram und TikTok Einblicke in seinen Alltag. Von Influencern ohne "vernünftigen" Beruf hält er wenig. Im Container möchte Tino das Sprachrohr der Landwirtschaft sein.Andriana (21, Offenbach am Main) ist die jüngste der ersten zwölf "Big Brother"-Bewohnerinnen und Bewohner der Staffel und studiert Marketing. Die 21-Jährige legt großen Wert darauf, wie sie von anderen wahrgenommen wird. Das spiegelt sich auch in ihren größten Hobbys wider: Shoppen und Mode. Andriana ist sehr selbstbewusst und sich sicher: Sie wird als Reality-Star durchstarten.Nadiem (30, Bochum) verdient sein Geld als Content Creator und Social-Media-Manager im Ruhrpott. Der Bochumer begeistert online Millionen von Menschen mit seinem Markenzeichen: der täuschend echten Imitation einer weiblichen Stimme. Bei "Big Brother" will er sich nun einem größeren Publikum präsentieren.Joyn zeigt "Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Montag, um 23:00 Uhr 50 Tage lang rund um die Uhr. SAT.1 überträgt den Einzug live am Montag, ab 23:15 Uhr.Kurz-Interviews mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern, Fotomaterial und Informationen zur Sendung finden Sie auf der "Big Brother"-Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother.Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions."Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Montag, 24. Februar 2025, um 23:00 Uhr rund um die Uhr live auf Joyn und "Big Brother - Der Einzug" am Montag, 24. Februar 2025, um 23:15 Uhr, live auf Joyn und in SAT.1"Big Brother"-Tageszusammenfassungen ab Dienstag, 25. Februar 2025, montags bis freitags, ab 19:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn"Big Brother - Die Show" ab Dienstag, 25. 