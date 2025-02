Schlüsselgespräch zur Ratifizierung: Atlantic Lithium trifft Ghanas Landsminister!

Anzeige / Werbung Am 19. Februar 2025 traf sich eine Delegation von Atlantic Lithium mit dem ghanaischen Minister für Land und natürliche Ressourcen, Emmanuel Armah-Kofi Buah, um über die Bergbauprojekte und aktuellen Operationen im Ewoyaa-Gebiet der Mfantseman-Gemeinde zu sprechen. Ziel des Treffens war es, die Unterstützung der Regierung bei der Ratifizierung des Pachtvertrags zu sichern, der derzeit im Parlament anhängig ist. Am 19. Februar 2025 traf sich eine Delegation von Atlantic Lithium mit dem ghanaischen Minister für Land und natürliche Ressourcen, Emmanuel Armah-Kofi Buah, um über die Bergbauprojekte und aktuellen Operationen im Ewoyaa-Gebiet der Mfantseman-Gemeinde zu sprechen. Ziel des Treffens war es, die Unterstützung der Regierung bei der Ratifizierung des Pachtvertrags zu sichern, der derzeit im Parlament anhängig ist. Hintergrund: Ewoyaa Lithium-Projekt und seine Bedeutung Das Ewoyaa Lithium-Projekt gilt als Vorzeigeprojekt von Atlantic Lithium und könnte Ghanas erste Lithium-Mine werden. Bereits im Oktober 2023 wurde eine Bergbaulizenz erteilt, und im Oktober 2024 erhielt das Unternehmen die endgültige Betriebsgenehmigung, die als letzte behördliche Hürde vor Beginn der Bauphase gilt??.



Das Projekt zielt darauf ab, jährlich rund 365.000 Tonnen Spodumenkonzentrat zu produzieren und hat eine geplante Lebensdauer von 12 Jahren. Damit könnte Ewoyaa zu einem der weltweit größten Hartgestein-Lithiumprojekte aufsteigen. Die Investitionskosten werden auf etwa 185 Millionen US-Dollar geschätzt, die größtenteils durch strategische Partnerschaften, darunter Piedmont Lithium und den ghanaischen Pensionsfonds MIIF, gedeckt werden sollen??. Politische Unterstützung Während des Treffens sicherte Minister Emmanuel Armah-Kofi Buah seine Unterstützung zu und erklärte, er werde eng mit dem Parlament zusammenarbeiten, um das Thema voranzutreiben. Diese politische Rückendeckung ist entscheidend, da die Ratifizierung des Pachtvertrags die Voraussetzung für den vollständigen Start der Bergbauaktivitäten ist, wie auf der offiziellen Website des Ministry of Lands and Natural Resources Ghana berichtet wird.



Das Projekt spielt eine strategische Rolle für Ghana, da das Land seine Position auf dem globalen Lithium-Markt ausbauen möchte. Insbesondere die Nachfrage nach Lithium für Elektrofahrzeuge und Batterien wächst weltweit stark, und Ghana könnte sich als bedeutender Lieferant etablieren. Die geografische Lage des Landes bietet zudem logistische Vorteile für den Export nach Europa, Nordamerika und Asien??. 800 Jobs für Ghana Laut der Definitive Feasibility Study (DFS) wird das Projekt nicht nur erhebliche wirtschaftliche Vorteile für Ghana bringen, sondern auch über 800 direkte Arbeitsplätze schaffen. Atlantic Lithium betont, dass man als verantwortungsbewusster Bergbaupartner agieren und langfristige Vorteile für die lokale Bevölkerung im Central Region-Gebiet bieten wolle?. Trotz der erteilten Betriebsgenehmigung hängt der endgültige Start der Bauarbeiten von der parlamentarischen Ratifizierung des Pachtvertrags ab, die voraussichtlich in der nächsten Sitzungsperiode behandelt wird. Sollte diese zügig erfolgen, könnte Atlantic Lithium noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen und 2026 die Produktion aufnehmen?.

Wichtiger Meilenstein für Atlantic Lithium und Ghana Das Treffen mit dem ghanaischen Landsminister markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung des Ewoyaa Lithium-Projekts. Sollte die Ratifizierung durch das Parlament wie erwartet erfolgen, könnte Ghana als erster Lithium-Produzent in Westafrika eine Schlüsselrolle im globalen Elektrofahrzeugmarkt einnehmen. Atlantic Lithium steht damit an der Schwelle zu einer neuen Ära im afrikanischen Lithium-Sektor und könnte langfristig von der steigenden Nachfrage nach Batteriematerialien profitieren. Enthaltene Werte: AU0000237554

