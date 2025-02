Der Verband Energieregion Nürnberg e.V. hat ein Netzwerk zur Digitalisierung bei Planung, Betrieb und Wartung von PV-Anlagen gestartet. Derzeit sind in Deutschland bereits Photovoltaikanlagen mit insgesamt mehr als 82 Gigawatt Leistung installiert. Das entspricht in der Spitze dem Doppelten der deutschen Grundlast. Für einen kompletten Umstieg auf eine CO2-neutrale und nachhaltige Energieversorgung ist nach Aussage von Energieregion Nürnberg jedoch noch ein erheblicher Zubau um das Fünffache an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...