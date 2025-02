Was verschweigt die FED?: Trump und Elon Musk fordern die Federal Reserve heraus

Anzeige / Werbung

Donald Trump und Elon Musk attackieren die US-Zentralbank. Dr. Thorsten Polleit spricht von einer "Second American Revolution", die das globale Finanzsystem erschüttern könnte. Kommt jetzt die Wahrheit über die Federal Reserve ans Licht?

Elon Musk gegen die Federal Reserve

"Es scheint so zu sein, dass man sich jetzt tatsächlich aufmacht, die US-Zentralbank unter die Lupe zu nehmen", erklärt Dr. Thorsten Polleit. Im Mittelpunkt steht die Federal Reserve, deren Tätigkeiten, Organisation und Transparenz seit Jahren in der Kritik stehen. Elon Musk hat diese Kritik aufgegriffen und verfolgt nun das Ziel, Transparenz über die Aktivitäten der Zentralbank zu schaffen. Laut Polleit könnte das weitreichende Konsequenzen haben: "Es wird darum gehen, die Tätigkeiten der Federal Reserve zu prüfen und möglicherweise auch die Goldreserven einer Revision zu unterziehen. Das hat zuletzt 1974 stattgefunden."



Sollte sich herausstellen, dass die Qualität oder Vollständigkeit der Goldbestände nicht den Anforderungen entspricht, könnte das Vertrauen in den US-Dollar erheblich erschüttert werden. Polleit betont: "Allein die Diskussion darüber wird die Aufmerksamkeit auf die möglichen Schäden lenken, die die Geldpolitik der Federal Reserve verursacht hat."

Kritik an der US-Zentralbank: Das Erbe von Ron Paul

Die Kritik an der Federal Reserve ist nicht neu. Bereits 2009 forderte der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete Ron Paul in seinem Buch "End the Fed" die Abschaffung der US-Zentralbank. Paul argumentierte, dass die Manipulation der Marktzinsen durch die Federal Reserve zu Fehlallokationen und wirtschaftlichen Verwerfungen geführt habe. Dr. Polleit erinnert an die damaligen Debatten: "Ron Paul hat eine öffentliche Diskussion angestoßen, die nie wirklich zu Ende geführt wurde. Er zeigte auf, welche Schäden das gegenwärtige Geldsystem anrichtet. Diese Diskussion wird nun durch Elon Musk wiederbelebt."



Elon Musk könnte diese Diskussion auf eine neue Ebene heben, indem er eine umfassende Revision der Federal Reserve vorantreibt. Polleit sieht darin eine historische Chance: "Das öffentliche Augenmerk wird auf das Tun und Handeln der US-Zentralbank gelenkt. Das könnte zu einer neuen Geldordnung führen."

Das große Audit: Was könnte ans Licht kommen?

Eine umfassende Prüfung der Federal Reserve - ein sogenanntes "Audit" - könnte laut Polleit eine Vielzahl von brisanten Informationen ans Tageslicht bringen:



Vergabe von Privilegien an US-Banken und Hedgefonds: Laut Polleit könnte aufgedeckt werden, dass ausgewählte Finanzinstitute bevorzugten Zugang zu neu geschaffenen US-Dollar erhalten haben. "Das könnte das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Federal Reserve erschüttern."



Insiderinformationen und Front Running: "Es gibt Hinweise darauf, dass Insiderinformationen frühzeitig an bestimmte Marktakteure weitergegeben wurden, die dadurch enorme Profite erzielen konnten", so Polleit. Er verweist auf die Praxis des "Front Running", bei der Informationsvorsprünge zu eigenen Gewinnzwecken genutzt werden.



Goldreserven der USA: Besonders heikel könnte die Prüfung der Goldreserven werden. "Seit 1974 wurden die Goldreserven nicht mehr umfassend überprüft. Es könnte herauskommen, dass nicht alle Bestände vollständig vorhanden oder von minderer Qualität sind", warnt Polleit. "Das könnte eine Vertrauenskrise auslösen und weitreichende Konsequenzen für den US-Dollar und die internationalen Kapitalmärkte haben."





Second American Revolution: Freiheit gegen den Deep State

Polleit sieht in den aktuellen Entwicklungen eine tiefgreifende Veränderung des politischen und wirtschaftlichen Systems in den USA. Er spricht von einer "Second American Revolution", die weit über eine gewöhnliche Regierungsübernahme hinausgeht. "Das ist eine Zäsur, die wir da vor unseren Augen sehen. Es ist ein Aufstand gegen den übermächtigen Staat", erklärt Polleit.



Er zieht Parallelen zur Declaration of Independence von 1776: "Damals haben sich die Amerikaner gegen die staatliche Gängelung durch das britische Königreich aufgelehnt. Heute geht es um die Befreiung von einem übermächtigen und unkontrollierbaren Staatsapparat."



Elon Musk sei dabei "das schärfste Schwert, das Trump derzeit hat, um den Deep State zu bekämpfen". Laut Polleit ist Musk in der Lage, Korruption und Verschwendung im größten Ausmaß aufzudecken und damit das politische und wirtschaftliche Machtgefüge der USA zu erschüttern.

Gold als Alternative? Neue Währungsordnung denkbar

Die Überprüfung der Federal Reserve könnte nicht nur zu einer Krise des Vertrauens in den US-Dollar führen, sondern auch eine neue Geldordnung in den USA einleiten. Polleit sieht mehrere mögliche Szenarien:



Währungswettbewerb: "Man könnte den Amerikanern Wahlfreiheit geben, alternative Zahlungsmittel wie Gold und Silber zu verwenden", so Polleit. Er hält dies für die wahrscheinlichste Option, besonders im Zeitalter der digitalen Technologien.



Goldgedeckte Währung: Auch eine Teil- oder Volldeckung des US-Dollars mit Gold sei denkbar. "Die USA verfügen mit etwa 8.133 Tonnen Gold über robuste Goldreserven, die es ermöglichen könnten, den US-Dollar wieder mit realen Werten zu hinterlegen", erklärt Polleit.



Laut Polleit könnte dies den Goldpreis weiter in die Höhe treiben. Bereits jetzt sei der Goldpreis in den letzten 12 Monaten um 45 % gestiegen, was auf eine starke Nachfrage nach physischem Gold hinweise. "Gold bleibt das ultimative Zahlungsmittel und ein Schutz vor Inflations- und Abwertungsrisiken", so Polleit.







Ein Wendepunkt der Geschichte?

Dr. Thorsten Polleit sieht die Überprüfung der Federal Reserve als historischen Wendepunkt, der das globale Finanzsystem grundlegend verändern könnte. Mit der Second American Revolution sei eine Rückkehr zur Freiheit und eine Erneuerung des Geldsystems möglich. "Donald Trump und Elon Musk könnten das Unmögliche möglich machen und die Macht der Federal Reserve beschneiden - das wäre eine Revolution von historischem Ausmaß", schließt Polleit. "Die Welt blickt gespannt auf die USA - und auf das, was diese Revolution für die globale Ordnung bedeuten wird."



