© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar

Die Aktie von MercadoLibre, bekannt als das Amazon von Lateinamerika, schießt auf neue Allzeithochs. Anlass hierfür sind starke Zahlen des Unternehmens.Das in Uruguay beheimatete und an der US-Technologiebörse NASDAQ gelistete Unternehmen MercadoLibre ist einer der nach Börsenwert größten lateinamerikanischen Konzerne. Der E-Commerce-Spezialist betreibt in sämtlichen Ländern Südamerikas die gleichnamige Shopping- und Auktionsplattform. Dazu kommt mit Unternehmenstochter MercadoPago ein Bezahldienstleister, der in seinem Funktionsumfang PayPal sehr ähnlich ist. Daraus ergibt sich ein Geschäft, das zwischen eBay (vor der Abspaltung von PayPal) und Amazon anzusiedeln ist - und das in einer …